في خطوة اعتبرت محاولة لاستمالة المشاهد العربي خصوصا في الدول المحاذية لإسرائيل، كالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن، كررت إسرائيل تأكيدها بأن إحدى قنواتها التابعة لهيئة الإذاعة الإسرائيلية والناطقة بالعربية ستبث مباريات كأس العالم 2018، مرفقة بتحليل رياضي للحديث عن فرص المنتخبات العربية المشاركة في هذا العام.
إسرائيل تعد المشاهد العربي مجددا ببث مباريات المونديال "مجانا وبالعربي"
إسرائيل تعد المشاهد العربي مجددا ببث مباريات المونديال "مجانا وبالعربي"
ونشر الحساب الرسمي "لإسرائيل بالعربية" تغريدة تقول : "ستبث قناة "مكان" الإسرائيلية بالعربية مباريات كأس العالم لكرة القدم مجانا، بالتركيز على المنتخبات العربية المشاركة في المونديال. شاهدوا التقرير الخاص عن الاستعدادات وفيه قراءة محلل رياضي إسرائيلي لفرص المنتخبات العربية".
واستعار التغريدة المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان معددا الفرق العربية الأربعة المشاركة في مونديال هذا العام وهي "مصر والسعودية والمغرب وتونس"، ومؤكدا على مجانية البث.
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يأتي هذا الإعلان الجديد بعد أكثر من شهرين على نفي الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" امتلاك الدولة العبرية حقوق بث المباريات لجيرانها في الدول الناطقة باللغة العربية. ونشر الفيفا توضيحا يقول : "إن هيئة الإذاعة الإسرائيلية (من خلال قناتها الناطقة باللغة العربية "مكان") غير مخولة ببث أي محتوى من كأس العالم 2018 (بما في ذلك تغطية أية مباراة) خارج إسرائيل. شبكة "بي إن سبوت" تملك الحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".
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ولاقت المبادرة الإسرائيلية ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مشاهد عربي مرحب قد يجد بالقناة العبرية فرصته الوحيدة لمشاهدة الحدث الكروي الذي طال انتظاره، وبين مقاطع لكل عروض "المحتل الإسرائيلي" ما هما بلغ سخائه. فيما شكك فريق آخر بأن يكون الإعلان صحيحا، خصوصا بعد أن سبق تكذيبه من قبل الفيفا.