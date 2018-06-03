فيديو: ضربات جوية إسرائيلية على مواقع لحركة حماس بغزة

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من قطاع غزة أطلقوا صواريخ على إسرائيل يوم السبت مما أدى إلى ضربات جوية إسرائيلية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد بضعة أيام من أعنف تبادل للقصف في المنطقة منذ سنوات.

وقال الجيش في بيان إن ما لا يقل عن أربع قذائف أطلقت من غزة على إسرائيل. وأضاف أنه اعترض ثلاثة صواريخ وأن الرابع لم يصل إلى هدفه.