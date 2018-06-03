دوري كرة السلة الأمريكي: سميث يعترف بخطئه أمام وريورز

اعترف جيه آر سميث لاعب كليفلاند كافاليرز أنه ربما يكون أخطأ بالفعل في عدم التوجه مباشرة نحو السلة ومحاولة تسجيل رمية حاسمة للانتصار خلال خسارة فريقه أمام جولدن ستيت وريورز في افتتاح الدور النهائي لدوري كرة السل الأمريكي للمحترفين.

وتعرض سميث لانتقادات حادة بعدما استحوذ على كرة مرتدة في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يبتعد عن السلة ويلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.

وقال سميث للصحفيين "بعد التفكير في الأمر في آخر 24 ساعة أو منذ نهاية المباراة تقريبا لا يمكنني القول إني كنت متأكدا من أي شيء خلال تلك اللحظة".

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن سميث أبلغ زميله جيمس أنه كان يعتقد أن كافاليرز كان متقدما في النتيجة لذلك أراد الحفاظ على التفوق بالاستحواذ على الكرة في الثواني الأخيرة.

وقال سميث "ربما أكون قلت ذلك.. ربما أكون".

وأكد سميث أنه يملك القدرة على التعامل مع الانتقادات الحادة التي تلقاها من المشجعين بسبب هذه اللقطة المثيرة للجدل.

سخرية مواقع التواصل

وانتشرت عقب نهاية المباراة العديد من منشورات السخرية من سيمث، خاصة بعد تصدر لقطة لوم زميله ليبرون جيمس له على عدم اللعب المباشر نشرات جميع وسائل الإعلام الأمريكية.

لقطة لوم جيمس لسميث خلال المباراة

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تفاؤل رغم "الهزيمة الصعبة"

وقال العملاق جيمس إن الخسارة عقب وقت إضافي أمام وريورز من أكثر الهزائم صعوبة خلال مسيرته لكنه يشعر بتفاؤل كبير بإمكانية التعويض.

وسجل جيمس 51 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر ثماني كرات حاسمة لكن كافاليرز خسر 124-114 رغم أنه كان متقدما قبل أقل من دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي.

وقال اللاعب البالغ عمره 33 عاما والذي يخوض الدور النهائي للموسم الثامن على التوالي "هذه واحدة من أصعب الهزائم التي تعرضت لها في مسيرتي كلها بسبب كل شيء حدث في المباراة وطريقة لعبنا.

"أنا جاهز ليوم جديد. استيقظت بحماس كبير وبالتفكير في الحصول على فرصة أفضل. أنا متحمس جدا للفرصة المتاحة أمامنا".

وأكد جيمس أن الهزيمة كانت قاسية على الفريق كله ومنهم جورج هيل الذي أهدر رمية حرة كانت ستمنح كافاليرز التقدم قبل أقل من خمس ثوان على نهاية الربع الرابع.

وقال جيمس "كانت آخر 24 ساعة صعبة ليس فقط على هيل بل علي أنا أيضا وعلى الفريق كله لأننا اعتدنا على النجاح".

وتعرض جيمس خلال المباراة الأولى في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، لإصابة في عينه بعد التحام من درايموند جرين لكنه قال إنه يتعافى وسيكون جاهزا للمباراة المقبلة.

ويلتقي وريورز وكافاليرز في الدور النهائي للعام الرابع على التوالي وستقام المباراة الثانية في أوكلاند مساء الأحد.

المصدر: رويترز