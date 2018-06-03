إحالة لبنانية لمحاكمة عاجلة في مصر بعد شكواها من التحرش الجنسي بشوارع القاهرة

قالت النيابة العامة المصرية يوم الأحد إنها أحالت سائحة لبنانية لمحاكمة جنائية عاجلة بعد أن نشرت شريطا مصورا في صفحتها على فيسبوك تضمن عبارات سب وقذف للمصريين.

وسبت منى المذبوح في الشريط الذي استغرق بثه عشر دقائق الشعب المصري زاعمة أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة وكذلك من سائقي سيارات أجرة.

كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لها لمصر.

كما سبت الصيام في مصر وسلوك المصريين في شهر رمضان قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب.

وأعلنت النيابة في بيان "إحالة المتهمة منى علي المذبوح، لبنانية الجنسية، للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان".

وأضاف البيان أن المتهمة قامت بصناعة وعرض "محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وكانت النيابة قد أمرت يوم السبت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق وجدد قاض حبسها 15 يوما أخرى اليوم.

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض على السائحة اللبنانية بعد بلاغ تلقته النيابة من محام ضدها بعد أن ذاع الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر إن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها يوم الخميس.

وفي شريط مصور لاحق قالت منى المذبوح إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين.

وتضمن الشريط الذي سبت فيه المذبوح المصريين قولها في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "عارفين اللي بيعمله فيكم السيسي؟ أنا أول مرة بأقول يستاهلوا. يعني يا رب كدا يبعت لكوا واحد أظلم من السيسي".

وقال المحامي عمرو عبد السلام مقدم البلاغ لرويترز إن المتهمة قالت في تحقيقات النيابة إنها قصدت بكلامها فئة واحدة من الشعب المصري.

ونشرت المذبوح مقطعاً آخراً على فيسبوك في محاولة للاعتذار والدفاع عن نفسها، إلا أن ذلك لم يثن النيابة عن التحقيق معها وإحالة البلاغ المقدم ضدها إلى المحكمة.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من السائحة اللبنانية كما لم يتسن لها التحقق من صحة الشريطين اللذين ما زالا منشورين على موقع يوتيوب.

وتواجه منى المذبوح الحبس بين ثلاث وخمس سنوات إذا أدينت.

المصدر: رويترز