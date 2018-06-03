المؤبد بحق فرنسية أدينت بالانتماء لداعش في العراق

أصدرت محكمة عراقية الأحد، حكما بالسجن المؤبد على الفرنسية مِلينا بوغدير، البالغة من العمر 27، بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. وطالب الدفاع باستئناف الحكم الصادر بحقها.

وقال القاضي إن المحكمة حصلت على "أدلة كافية لإدانة ميلينا بوغدير بالسجن المؤبد" بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي قد تصل عقوبته حتى الإعدام.