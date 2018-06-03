ميركل وماكرون... ماهي نقاط الخلاف والتوافق لإيجاد موقف أوروبي موحد؟

قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ردها المفصل على أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح أوروبا ساعية لتجنب خلاف مدمر مع باريس في وقت يتزايد فيه القلق بشأن إيطاليا التي أصبحت تترأسها حكومة مناهضة للمؤسسة الأوروبية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات عبر الأطلسي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومع اقتراب موعد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، التي وعدت ميركل وماكرون بتقديم خطة مشتركة خلالها لإصلاح أوروبا، أجرت المستشارة الألمانية حديثا صحفيا مفصلا للغاية يوم الأحد تناول إصلاح منطقة اليورو فضلا عن السياسات الدفاعية وسياسات اللجوء.