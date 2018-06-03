نشر المصور السعودي بندر الجلعود يوم الأحد على حسابه بموقع تويتر فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته لقصر ولي عهد المملكة الأسبق الأمير مقرن بن عبد العزيز.
فيديو: محمد بن سلمان يزور ولي عهد السعودية الأسبق بقصره
فيديو: محمد بن سلمان يزور ولي عهد السعودية الأسبق بقصره
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أعفى شقيقه الأمير مقرن من منصبه كولي عهد المملكة عام 2015، قبل أن يتم عزل الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان الصيف الماضي.
ويُظهر الفيديو الأمير مقرن أثناء مداعبته لابن الأمير بن سلمان، حيث قبله وقال له: "أنا عم بابا، وأخو جدك".
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