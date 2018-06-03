قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد يعتزم زيارة بيونغ يانغ لمقابلة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون ان تفصح عن موعد أو ترتيبات تلك الزيارة.
وكالة: بشار الأسد يعتزم لقاء زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
وكالة: بشار الأسد يعتزم لقاء زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله يوم 30 مايو-أيار: "سأزور كوريا الشمالية وألتقي مع فخامة الرئيس كيم جونغ أون".
وأوضح تقرير الوكالة أن الأسد قال ذلك أثناء تلقيه أوراق اعتماد سفير كوريا الشمالية لدى سوريا مون جونغ نام.
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ولم يعلق مكتب الرئيس السوري على هذا التقرير حتى الآن. وقد تكون تلك الزيارة الأولى من نوعها لرئيس أجنبي للعاصمة الكورية الشمالية.
وعلى الرغم من المقاطعة السياسية الدولية لكوريا الشمالية، إلا أن سوريا لطالما أبقت على علاقات مع رؤسائها، حيث التقى الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بالزعيم الكوري الشمالي السابق كيم إيل سونغ خلال سبعينيات القرن المنصرم.
كذلك قامت سوريا بإطلاق اسم سونغ على إحدى الحدائق العامة بدمشق عام 2015.
المصدر: رويترز