شاهد.. لحظة إنقاذ مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل تركيا

لقي تسعة أشخاص، بينهم ستة أطفال، حتفهم غرقا، ومايزال شخص آخر مفقودا، بعد أن غرق قارب سريع كان يحمل 15 لاجئا قبالة ساحل إقليم أنطاليا جنوب تركيا، بحسب ما أعلن خفر السواحل التركي. وقال خفر السواحل إنه تمكن، بمساعدة من الصيادين إنقاذَ خمسة أشخاص.

مع عودة الصيف وهدوء أمواج البحر، تتزايد أعداد القوارب السرية التي تنطلق من شواطئ تركيا أو بلدان شمال إفريقيا وتحمل على متنها مهاجرين يسعون إلى الوصول إلى بلدان أوروبا. وكانت بلدان الاتحاد الأوروبي واجهت في العام 2015 أزمة كبيرة بسبب موجة اللاجئين الذين وصلوا إليها عبر البحر.