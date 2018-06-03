شاهد: حرب شوارع بين الشرطة ومعارضين لحكم رئيس نيكاراغوا
اندلعت يوم السبت اشتباكات عنيفة في شوارع مدينة مسايا بين متظاهرين وقوات شرطة نيكاراغوا، هي جزء من مجموعة اشتباكات راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص في البلاد منذ منتصف شهر أبريل - نيسان، بين القوات الموالية للرئيس دانييل أورتيغا وجماعات معارضة تطالب بإقالته.
وأطلق المتظاهرون من خلف الحواجز التي قاموا ببنائها قذائف هاون يدوية الصنع باتجاه الشرطة وقوات حفظ النظام. وقال أحد المقنعين المشاركين في المظاهرات إن سكان نيكاراغوا "تعبوا من أورتيغا" وأنهم "لن يستسلموا".
وأدى ارتفاع عدد العصابات الإجرامية في المدن إلى تنظيم مجموعات مخصصة لمراقبة الأحياء، بينما اقترح مجموعة من كبار رجال الأعمال في نيكاراغوا البدء بالتجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها 2021.