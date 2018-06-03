السعودية تفرج مؤقتاً عن ثمانية نشطاء منهم خمس نساء

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت إن المملكة أعلنت الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس تسعة آخرين. وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوق إنسان منذ ذلك الحين إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة... تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا... تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج". ولم يحدد البيان هوية المحتجزين ولم يتسن لرويترز التحقق من هويتهم.