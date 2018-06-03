46 مهاجرا على الأقل يلقون حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

قالت وزارة الدفاع التونسية يوم الأحد إن 46 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل قرقنة بجنوب تونس وإن حرس السواحل أنقذ 67 مهاجرا آخر في واحد من أسوأ حوادث غرق المهاجرين على مدى سنوات.

وقالت الوزارة في بيان إن عملية الإنقاذ مستمرة وإن المهاجرين من تونس ودول أخرى.