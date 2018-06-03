دراسة: 70% من مريضات سرطان الثدي يمكنهن تجنب العلاج الكيميائي

قال باحثون أمريكيون إن نحو 70% من النساء المصابات بسرطان الثدي في مراحله المبكرة وغير المعرضات لخطر عودة المرض يمكنهن تجنب العلاج الكيميائي بعد إزالة الورم.
وقال الطبيب لاري نورتون أستاذ سرطان الثدي في مركز ميموريال سلوان كيترينغ للسرطان في نيويورك، الذي شارك في تنظيم الدراسة الممولة من الحكومة، "هذه نتيجة مهمة". وأضاف : "إن نحو مئة ألف سيدة في الولايات المتحدة وحدها لن يحتجن للعلاج الكيميائي".
ودرس البحث، الذي عُرض خلال اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو، كيفية علاج المريضات في الحالات المبكرة من سرطان الثدي التي تستجيب للعلاج الهرموني.
ويعتقد أن المرأة تواجه خطر عودة المرض استنادا إلى مقياس جيني فاللائي يسجلن ما بين 0 - 10 درجات على هذا المقياس لا يعالجن بالكيميائي بعد إزالة الورم ويتلقين العلاج الهرموني بدلا منه. أما من يسجلن ما بين 26 - 100 فيتلقين العلاجين الكيميائي والهرموني معا.
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ونشرت الدراسة،التي استغرقت عشر سنوات، التي يطلق عليها اسم "تيلور اكس" كذلك في دورية نيو إنغلاند الطبية. وشملت أكثر من عشرة آلاف مريضة أصيبت بسرطان ثدي لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية، واستجبن للعلاج الهرموني.
ومنهن 6711 مريضة يعتقد أن المرض يمكن أن يعاودهن في الأجل المتوسط بعد إزالة الورم وسجلن ما بين 11 - 25 نقطة على المقياس الجيني. وحصلن على علاج هرموني فقط أو علاج هرموني وكيميائي.
وأظهرت الدراسة أن جميع النساء فوق سن الخمسين اللائي يعانين من هذا النوع من السرطان يمكنهن الاستغناء عن العلاج الكيميائي وهذه مجموعة مثلت 85% من إجمالي العينة محل الدراسة.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمريضات في سن الخمسين أو أقل وتوجد إمكانية بأن يصبن بالمرض مجددا تجنب العلاج الكيميائي بآثاره الجانبية الضارة.
المصدر: رويترز