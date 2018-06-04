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غواتيمالا

شاهد ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

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شاهد ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

شاهد ثوران بركان فويغو في غواتيمالا
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reuters
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أظهرت لقطات مصورة لحظة ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الذي تسبب في مقتل 25 شخصاً على الأقل وأُصيب 300 آخرون الأحد.

وتخشى السلطات ارتفاع حصيلة القتلى، حيث فُقد العديد من الأشخاص وما تزال عمليات البحث عنهم جارية.

وأدى تدفق الحمم البركانية إلى تدمير أحد الجسور ومجموعة من المنازل وفقاً لشهود عيان.

وسارع المئات من عمال الإنقاذ ورجال الإطفاء والشرطة لإنقاذ المصابين وانتشال الجثث من الرماد.

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