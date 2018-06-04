مقتل 25 شخصا خلال ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

قال مسؤولون إن ما يقدر بنحو 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا بينما أصيب قرابة 300 أخرون الأحد في أعنف ثورة بركان فويغو في غواتيمالا منذ أكثر من أربعة عقود.
ونفث بركان فويغو حمما ارتفاعها ثمانية كيلومترات وتصاعدت منه سحابة سوداء من الدخان والرماد الذي سقط فوق العاصمة ومناطق أخرى.
وظلت جثث الضحايا المتفحمة قابعة فوق ما تبقى من تدفق الحمم البركانية فيما ساهم أفراد الإنقاذ في رعاية الضحايا المصابين بجروح خطيرة في أعقاب ثوران البركان. وكانت هذه ثاني ثورة للبركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا هذا العام.
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وقال سيرخيو كاباناس السكرتير العام للوكالة الوطنية لمعالجة الكوارث في الإذاعة "إنه نهر من الحمم البركانية فاض على ضفتيه وأثر على قرية إلروديو. هناك جرحى ومحروقون وموتى".
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد القتلى ارتفع إلى 25 بعد أن أفادت تقديرات سابقة بأن عدد القتلى سبعة بينهم أحد موظفي الوكالة. وتم إجلاء نحو 3100 شخص من المنطقة.
وذكر مسؤولون أن القتلى حتى الآن سقطوا في ثلاث بلدات وهي إلروديو وألوتينانجو وسان مييل لوس لوتيس.
وقال سيسيليو تشاكاخ المتحدث باسم المطافئ إنه تم تعليق عمليات الانقاذ حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش) بسبب الأوضاع الخطيرة والأجواء العاصفة.
وأوضحت العشرات من لقطات الفيديو التي تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي وتلفزيون غواتيمالا حجم الدمار.
وقال الرئيس جيمي موارليس إنه اجتمع مع الوزراء ويبحث إعلان حالة الطوارئ في تشيمالتنانجو وايسكوينتلا وساكاتيبيكيث، فيما أشارت سلطة الطيران المدني على تويتر إلى ان ثورة البركان أرغمت مطار لا أورورا الدولي في العاصمة غواتيمالا سيتي على إغلاق مدرج إقلاع وهبوط الطائرات الوحيد بسبب تدفق الرماد البركاني ولضمان سلامة الركاب والطائرات.