مسؤولون أمنيون: أنباء عن انفجار قرب تجمع لرجال دين أفغان في كابول يدعون للسلام

قال مسؤولون أمنيون إن انتحاريا قتل الاثنين ثمانية أشخاص على الأقل قرب رجال دين مسلمين أثناء مغادرتهم خيمة كبيرة في العاصمة الأفغانية كابول حيث تجمعوا لشجب الإرهاب والدعوة للسلام. وانفجرت القنبلة قرب منطقة سكنية غربي كابول حيث تنتحب النساء اللائي تجمعن مع أفراد عائلاتهن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يسلط الضوء على تدهور الوضع الأمني قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية المقررة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبدأ أكثر من ألفي عالم دين من أنحاء البلاد اجتماعا الأحد في خيمة لويا جيركا (المجلس الأعلى للقبائل) لشجب الصراع الدائر منذ سنوات. ويعتزمون إصدار فتوى تطالب متشددي حركة طالبان بإعادة السلام مما يسمح للقوات الأجنبية بمغادرة البلاد.