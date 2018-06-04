حزب مناهض للهجرة يفوز في انتخابات سلوفينيا

أشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في سلوفينيا الأحد إلى فوز الحزب الديمقراطي السلوفيني المناهض للهجرة وحصوله على 25 في المئة من الأصوات.

لكن الحزب الذي يمثل يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق يانيز يانزا قد يواجه صعوبة في تشكيل حكومة لأن موقفه المتشدد بشأن الهجرة حد من شركائه المحتملين في أي حكومة ائتلافية.