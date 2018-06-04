إصدار جديد من نظام تشغيل أبل يسرع الأجهزة القديمة

كشفت كريغ فديرغي، المسؤول عن البرمجيات في شركة "أبل" الاثنين عن أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS 12 لأجهزة أيفون وأيباد، اعتبرت أن الإصدار الجديد سيجعل الأجهزة القديمة، مثل جهاز أيفون 6 تعمل بشكل أفضل.
وقال المسؤول في الشركة الأمريكية العملاقة، خلال مؤتمر خاص بالمطورين في سان خوسيه، أن نظام iOS 12 قادر على القيام بمهام مثل فتح التطبيقات بسرعة تصل إلى ضعفي الإصدار السابق iOS 11 مع الإشارة إلى أن النظام الجديد يعمل على الأجهزة نفسها.
وسيسمح النظام الجديد أيضا لمستخدميه بإنشاء مكالمات هاتفية جماعية على تطبيق "فيستايم" الخاص بأبل، فضلا عن إمكانية تشكيل صورة شخصية بطريقة غرافيكية للمستخدمين.
التحديثات ستطال أيضا الساعة الذكية WatchOS 5، حيث سيصبح بإمكان المستخدم قياس أنواع جديدة من الأنشطة الرياضية التي لم تكن متاحة في الماضي، كالتنزه واليوغا. وستتاح إمكانية امتلاك ميزة توكي-وكي بين مستخدمي الساعة الذكية، لإرسال رسائل صوتية من خلال الضغط على الشاشة فقط.
واقتصر المؤتمر على إعلان عن تحديثات دون الحديث عن أي إصدار قريب لجهاز جديد من شركة التفاحة المقضومة. وأوضح المسؤول في آبل أن التحديثات ستكون متاحة للجمهور العريض اعتبارا من موسم الخريف.
مع تحسن صناعة الهواتف الذكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لوحظ ميل لدى المستهلكين بالحفاظ على أجهزتهم لفترة أطول. وواجهت شركة آبل ردة فعل عنيفة، أواخر العام الماضي عندما تبين أنها أبطأت بعض أجهزة أيففون القديمة التي تملك بطاريات ضعيفة.
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