إصدار جديد من نظام تشغيل أبل يسرع الأجهزة القديمة

كشفت كريغ فديرغي، المسؤول عن البرمجيات في شركة "أبل" الاثنين عن أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS 12 لأجهزة أيفون وأيباد، اعتبرت أن الإصدار الجديد سيجعل الأجهزة القديمة، مثل جهاز أيفون 6 تعمل بشكل أفضل.

وقال المسؤول في الشركة الأمريكية العملاقة، خلال مؤتمر خاص بالمطورين في سان خوسيه، أن نظام iOS 12 قادر على القيام بمهام مثل فتح التطبيقات بسرعة تصل إلى ضعفي الإصدار السابق iOS 11 مع الإشارة إلى أن النظام الجديد يعمل على الأجهزة نفسها.