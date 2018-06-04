"بي إن" القطرية تعود لتبث برامجها في الامارات

المشاهدون الاماراتيون أصبح بإمكانهم، الاحد، متابعة الاحداث الرياضية التي تبثها مجموعة "بي إن ميديا" القطرية والتي تنقلها شركة الاتصالات الإماراتية "دي يو".
فبعد انقطاع لنقل الاحداث الرياضية دام 24 ساعة، وبعد فشل المفاوضات توصلت المجموعتان لاتفاق مساء الاحد كما أفادت مصادر مقربة. وقد أصبح بإمكان المشاهدين الاماراتيين مشاهدة برامج قنوات"بي إن ميديا".
غياب هذه البرامج عن أجهزة المشاهدين الاماراتيين المتعاقدين مع شركة "دي يو" جاء مع اقتراب موعد نهائيات كأس العالم في روسيا في 14-15 من الشهر الجاري. كما تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الازمة بين قطر والاشقاء الخليجيين.
وتؤكد مصادر مطلعة لم تشأ الإفصاح عن هويتها، أن انقطاع البث له طابع تجاري. ولا علاقة له بالأزمة السياسية التي بدأت في 5 حزيران/يونيو 2015 والتي بدأت مع اتهام قطر بدعم المجموعات المتطرفة، اتهامات تنفيها الدوحة من جهتها.
وهنا تجدر الإشارة الى أن الاماراتيين الذين يتابعون أقنية المجموعة القطرية عبر شركة "اتصالات" الإماراتية لم يشكو من أي انقطاع في بث البرامج.
هذا وكانت المجموعة القطرية العملاقة قد تقدمت، قد طلبت قبل أسبوع، من الفدرالية الدولية لكرة القدم (الفيفا) اتخاذ تدابير قضائية قوية لوضع حد لما أسمته بـ "قرصنة" عربسات وهي مؤسسة اتصالات فضائية بغالبيتها سعودية.