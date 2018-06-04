شاهد.. السفير البريطاني يوزع التمر على الصائمين في القاهرة

في لفتة مستلهمة من طقوس شهر رمضان، نشر السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، شريط فيديو يظهر فيه مع عدد من العاملين في السفارة وهم يحضرون صُررا من التمر ويوزعونها على الصائمين في شوارع القاهرة، قبل موعد الإفطار عند آذان المغرب. وكتب السفير على المنشور معلقا: "كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى. عمرك ما تجيب آخرها. أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار". وختم بوسم #منوة_بأهلها.