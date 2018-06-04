في لفتة مستلهمة من طقوس شهر رمضان، نشر السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، شريط فيديو يظهر فيه مع عدد من العاملين في السفارة وهم يحضرون صُررا من التمر ويوزعونها على الصائمين في شوارع القاهرة، قبل موعد الإفطار عند آذان المغرب. وكتب السفير على المنشور معلقا: "كل ما تقعد في مصر أكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد أحلى. عمرك ما تجيب آخرها. أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار". وختم بوسم #منوة_بأهلها.
شاهد.. السفير البريطاني يوزع التمر على الصائمين في القاهرة
شاهد.. السفير البريطاني يوزع التمر على الصائمين في القاهرة
وسبق للسفير ذاته أن أقدم على حركة مشابهة قبل ثلاثة أعوام، للتعبير عن إعجابه بالعادات والتقاليد الغذائية المصرية، عندما نشر صورتين على حسابه في تويتر تظهران العاملين في السفارة يتناولون فطورهم من عربة فول تقليدية أمام مدخل مقر عملهم، وكتب السفير معلقا على الصور: "عزمت زمايلي في السفارة على الفطار أمس وجبنا أحلى عربية فول في السيدة زينب"، " وذيل منشوره بوسم #اللمة_الحلوة .
ويبدو أن للسفير البريطاني تاريخا من الإعجاب بالأطعمة والحلويات المصرية الشعبية، فعندما وجه في نيسان/ أبريل الماضي، رسالة تهنئة إلى محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018، قال له ممازحا في تدوينة على تويتر "يبدو أن العسيلة لعبت دورا". وأرفقها بصورة يبدو فيها أنه أهدى صلاح كيسا من العسلية.
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