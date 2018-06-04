شاهد: عميل "إف بي آي" يكاد يقتل رجلاً بسبب الرقص!

أطلق عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي" النار بالخطأ على شخص في إحدى حانات دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وسقط مسدس العميل على الأرض أثناء تأديته لإحدى الرقصات، وعندما حاول العميل الانحناء لالتقاطه ضغط على الزناد بالخطأ ما أدى إلى إطلاق رصاصة أصابت أحد الحضور في ساقه.
وتمّ نقل المصاب إلى المستشفى، وذكرت مصادر في الشرطة أن وضعه الصحي غير خطير وسيتعافى بشكل كامل، وتمّ استجواب العميل في مقر شرطة دنفر قبل أن يُحال إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولا توجد أية معلومات حتى الآن عمّا إذا كان العميل سيواجه اتهامات أو سيخضع لإجراء تأديبي.
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