تحقيق حول استغلال مدير مكتب ماكرون لمنصبه في الكسب غير المشروع

فتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقاً يوم الاثنين في مزاعم انتهاك ألكسي كولير مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في شركات قابضة حكومية ووزارة المالية.
ويأتي التحقيق الأولي بعد أن تقدمت مجموعة "أنتيكور" لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم فيها كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.
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وأعلن مكتب ماكرون يوم الاثنين إن كولير سيرد على مزاعم تضارب المصالح بإثبات أنه لم يفعل أي شيء غير ملائم وأضاف أن الشكوى التي تقدمت بها "أنتيكور" تستند إلى تقارير إعلامية تتضمن معلومات مغلوطة، وتابع المكتب : "سيقدم السيد كولير كل الوثائق اللازمة لإظهار أن سلوكه يحترم سيادة القانون طول الوقت".
وكولير هو الأقرب لماكرون بحكم منصبه كأمين عام لقصر الإليزيه.
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