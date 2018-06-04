فنلندا: ابتكار ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمقبرة نووية استثنائية

التقنية المحمولة، التي وضعها الباحثون في مركز الابحاث المشتركة، تتيح تصميم خرائط في الوقت الحقيقي لمقبرة النفايات النووية أونكالو في أولكيليوتو في فنلندا.

اونكالو، تعني "الكهف " باللغة الفنلندية، هو موقع لتخزين الوقود النووي في المستقبل. لا يزال قيد الإنشاء، ويتكون من متاهة من انفاق الغرانيت بعمق 450 متر.

مقيرة نووية خاضعة للتفتيش

كموقع نووي، سيتم تفتيش هذا الموقع بانتظام لضمان احترامه للتدابير الأمنية للاتفاقيات الأوروبية. لهذا، طور الباحثون أداة رسم خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد.

"الابتكارات الرئيسية لهذا النظام هو أن نتمكن من الحصول على خريطة في الوقت الحقيقي، على نموذج. انها تسمح لنا أيضا بتوفير موقف في موقع لا يمكن أن يكون فيه نظام التموقع العالمي. ونرى أيضا في الوقت الحقيقي إشارة تظهرالفروق بين النموذج المرجعي والحالي "، يوضح فيتور سيكويرا، مدير المشروع في مركز الأبحاث المشتركة.

تخطيط ثلاثي الأبعاد وتفتيش سريع

يمكن الكشف عن أي تغييرات في تصميم الموقع. هناك قاعدة للمفوضية الأوروبية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من المعلومات التي قدمها مُشغل المنشأة النووية، شركة بوسيفا.