فنلندا: ابتكار ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لمقبرة نووية استثنائية

التقنية المحمولة، التي وضعها الباحثون في مركز الابحاث المشتركة، تتيح تصميم خرائط في الوقت الحقيقي لمقبرة النفايات النووية أونكالو في أولكيليوتو في فنلندا.
اونكالو، تعني "الكهف " باللغة الفنلندية، هو موقع لتخزين الوقود النووي في المستقبل. لا يزال قيد الإنشاء، ويتكون من متاهة من انفاق الغرانيت بعمق 450 متر.
مقيرة نووية خاضعة للتفتيش
كموقع نووي، سيتم تفتيش هذا الموقع بانتظام لضمان احترامه للتدابير الأمنية للاتفاقيات الأوروبية. لهذا، طور الباحثون أداة رسم خرائط جديدة ثلاثية الأبعاد.
"الابتكارات الرئيسية لهذا النظام هو أن نتمكن من الحصول على خريطة في الوقت الحقيقي، على نموذج. انها تسمح لنا أيضا بتوفير موقف في موقع لا يمكن أن يكون فيه نظام التموقع العالمي. ونرى أيضا في الوقت الحقيقي إشارة تظهرالفروق بين النموذج المرجعي والحالي "، يوضح فيتور سيكويرا، مدير المشروع في مركز الأبحاث المشتركة.
تخطيط ثلاثي الأبعاد وتفتيش سريع
يمكن الكشف عن أي تغييرات في تصميم الموقع. هناك قاعدة للمفوضية الأوروبية ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من المعلومات التي قدمها مُشغل المنشأة النووية، شركة بوسيفا.
"نبني مساحة كبيرة جدا، لذلك اننا بحاجة لتقنيات فعالة لإجراء عمليات التفتيش بسرعة وكفاءة. ساعدنا في تطوير هذه التقنيات. وسمحنا بالوصول إلى موقعنا كنوع من منطقة للاختبار"، تقول ماري لاهتي الأمن في بوسيفا.
الكشف عن أدنى تغيير في الهيكل
أي تغيير في الموقع غير مصرح به سيظهر باللون الأحمر على الشاشة. يقدم لنا العلماء توضيحاً، يستخدمونه كنموذج مرجعي لرسم الخرائط منذ سنوات.
"هنا، نرى بوضوح أن النفق لم يكن موجوداً في النموذج المرجعي. وهناك شيء آخر لم يكن موجوداً، كما هو موضح باللون الأحمر على الشاشة، هذا الباب لم يكن موجودًا أيضًا "، يوضح فيتور سيكويرا، مدير المشروع، مركز الأبحاث المشتركة.
تم تطوير هذه التقنية في مركز الأبحاث المشتركة في إسبرا بإيطاليا، وهو مركز أبحاث تابع للمفوضية الأوروبية. هذا هو المكان الذي تم فيه تجميع النموذج الأولي. هنا أيضا ياتي للتعرف على هذه الأداة الجديدة. على الرغم من سهولة استخدامها، إلا أن تصميمها يتطلب تحديات فنية كبيرة.
"الأكثر تعقيدا هو حقيقة أننا نعمل مع البيانات التي نكتسبها بينما نحن نتحرك. لهذا السبب نحتاج إلى أجهزة استشعار سريعة جدًا. في حالة هذا الرأس، هناك عشر دورات في الثانية، نصف مليون نقطة، نصف مليون قياس في الثانية، بسنتيمترين من الدقة "، يقول كارلوس سانشيز بيلينغر، باحث في مجال الروبوتات.
"نصف مليون قياس في الثانية"
بدأ التسويق بهذا النوع من الماسح الضوئي، لكن الأبحاث متواصلة لتحسين أداء النظام خاصة فيما يتعلق بالموقع.
"يعمل النظام حاليًا مع نموذج مرجعي. مستقبلاً، نريد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ان يتمكن النظام من تحديد موقعه تلقائيًا دون الحاجة إلى مرجع"ن يقول يوضح فيتور سيكويرا، مدير المشروع، مركز الأبحاث المشتركة.
بالإضافة إلى عمليات التفتيش النووية، هناك العديد من التطبيقات الأخرى المتوخاة في القطاع الصناعي وللحفاظ على التراث الثقافي أيضاً.