قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن موقف الولايات المتحدة من التجارة وتغير المناخ والسياسة الخارجية يعقد جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تعقد هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.
الرئاسة الفرنسية متخوفة من فشل قمة مجموعة السبع بسبب موقف أمريكا
الرئاسة الفرنسية متخوفة من فشل قمة مجموعة السبع بسبب موقف أمريكا
وأضاف المصدر "موقف الولايات المتحدة من قضايا معينة قد يجعل المفاوضات بشأن النتيجة الختامية (للقمة) صعبة"، مشيرا إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية مثل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.
وتابع المصدر قائلا إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يجريان محادثات على هامش القمة.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
تيريزا ماي تعبر عن "خيبة أمل عميقة" للقرار الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية
ترامب يحث الحلفاء على إصلاح التجارة بعد فرض رسوم أمريكية
وكان الرئيس الأمريكي قد استهل ولايته الرئاسية بالإنسحاب من قمة باريس للمناح كما قررت الولايات المتحدة الانسحاب كذلك من الاتفاق النووي مع إيران، بالرغم تمسك ماكرون وميركل وبوتين بالاتفاق وعزمهم على إنقاذه.
هذا وكشف اجتماع وزراء وزراء مالية مجموعة السبع في كندا الجمعة عن خلافات حادة بين الدول الصناعية الكبرى وواشنطن، بعد أن حذروا من اندلاع حرب تجارية خلال أيام، فى الوقت الذى انقسمت فيه مجموعة السبع إلى "6 + 1" وبدت فيها الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى بسبب سياستها التجارية العدائية.