سبب حلم العثور على الذهب في مناجم تنقيب غير القانونية بمنطقة سولاويسى الشمالية في إندونيسيا وفاة خمسة أشخاص بعد انهيار المنجم الذى كانوا يعملون فيه ودفنهم خلال الأمطار الغزيرة بعد ظهر الأحد.
التنقيب عن الذهب يقتل خمسة أشخاص
التنقيب عن الذهب يقتل خمسة أشخاص
وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث الإندونيسية أن خمسة من عمال قتلوا خلال إنهيار المنجم غير القانوني وتم انتشال جثث العمال الخمسة وجميعهم من سكان قرية باكان.
وأضافت الوكالة في بيان أخر صباح الاثنين أن عاملا سادسا دفن خلال الحادث لم يعثر عيه بعد وأن عملية البحث ستستأنف.
ووفقا لبيان الوكالة فإن المنطقة التي كانت المجموعة تنقب عن الذهب فيها بالقرب من قرية باكان هي منطقة جبلية ومنحدرة تشهد انهيارات أرضية متكررة.
وجاء في البيان "استمروا في التعدين رغم الأمطار الغزيرة."
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وباكان موطن أيضا لمنجم ذهب تديره شركة بي.تي.جي وبدأ الإنتاج فيه عام 2013.
ويعتقد العديد من الإندونيسيين الذين يعيشون في مواقع مناجم أو بالقرب منها أن لهم الحق في التنقيب بحثا عن المعادن.
ورغم أن الحكومة المركزية حظرت التنقيب عن الذهب على نطاق صغير، فغالبا ما يغض المسؤولون الطرف عن الممارسة التي توفر سبل العيش لآلاف العائلات الفقيرة ولكنها تشكل تهديدا كبيرا على صحتهم وعلى البيئة.