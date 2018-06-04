الرئيس الكولومبي ليورونيوز: اتهمت بمحاولة وضع البلاد على منحى كاسترو وتشافيز

خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا ،أنت على وشك مغادرتك منصب الرئاسة . ومما لا شك فيه أن أحد إنجازاتكم رئاستكم هو إتفاقية سلام بين الحكومة الكولومبية وجماعات فارك المسلحة، هل هي اتفاقية لا رجعة فيها ؟

لا أحد يريد العودة إلى رعب أهوال الحرب. لكن بالإضافة إلى ذلك فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تقول فيه إنه خلال تعاقب الحكومات الثلاث المقبلة لا يستطيع أي رئيس أو برلمان إصدار مراسيم أو تمرير قوانين تتنافى مع الالتزام باتفاقية السلام

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

لا أحد يريد العودة إلى رعب أهوال الحرب. لكن بالإضافة إلى ذلك فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تقول فيه إنه خلال تعاقب الحكومات الثلاث المقبلة لا يستطيع أي رئيس أو برلمان إصدار مراسيم أو تمرير قوانين تتنافى مع الالتزام باتفاقية السلام

يورونيوز

لكن على وجه التحديد ، تجري كولومبيا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يقول أحد المرشحين وهو المحافظ إيفان دوكي ، إنه يريد إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية. هل تعتقد أن هذا يمكن أن يعرّض العملية برمّتها للخطر؟

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

لقد شرع في إبراز رؤيته تلك تطابقا مع رؤية حزبه السياسي حيث صرح أنه سيقوم بإبطال الاتفاقية بالكامل غير أنهم غيروا من وجهة نظرهم وهم يبغون اليوم إجراء تغييرات طفيفة، فإذا كان الهدف يرمي إلى تحسين بنود الاتفاقية، فإن ذلك يعدّ موضع ترحيب، أما لو تعلق الأمر بتغييرها فإن الأمر غير ممكن.

يورونيوز

هناك مرشح آخر من اليسار،غوستاف بيترو، وغيره أيضا يقولون إن كولومبيا بإمكانها أن تنحو صوب مسار التشافيزية فهل هذا ممكن؟

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

هذه الفكرة المثيرة للخوف يروّج لها منذ أمد بعيد، وقد اتهمت من قبل بأنني أحاول أن أضع البلاد على منحى كاسترو-تشافيز،هذا التهديد قام بإشاعته بعضهم من أجل أن يستوطن الناس الخوف، والهدف الذي يطمح إليه، إنما هو مربتط بغاية انتخابية

يورونيوز

أود أن أسألك ما هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل اتفاقية السلام هذه؟ لأنه إذا كنت قد حزت باستحقاق جائزة نوبل للسلام فمن ناحية أخرى فأنت محل نقد على الصعيد الداخلي أيضا. وفي بعض الأحيان من بعض الضحايا.

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

ليس من قبل كثير من الضحايا، حيث كانوا من الداعمين لمسار السلام، فلقد قدموا درسا رائعا للغاية، فقد علمني أولئك الضحايا أنهم مثال يقتدى وأسخياء حيث إنهم ماكانوا يريدون ان تستوطن معاناة إضافية ما بين الكولومبيين. فالتوجهات النقدية أمر طبيعي، ذلك أن إجراء سلام من النوع الذي عرفناه، كان ينبغي أن يرافقه اتخاذ قرار . حيث كان يتعين الأمر رسم خط فاصل ما بين العدالة والسلام. لكن أين يكون ذلك؟ وسيكون دوما هناك طرف ما يبغي العدالة و آخر يطمح إلى مزيد من السلام. فالنقد سيكون دئاما موجودا، غير أن مدار الأمر إنما يتوقف على استمرار عملية السلام،وأن تكون العملية قرارا لا رجعة فيه

يورونيوز

أود التحدث عن العلاقات ما بين كولومبيا وفنزويلا. في الوقت الحالي ، هناك مليون فنزويلي فروا صوب كولومبيا ، أود أن أعرف كيف يتم التعامل مع هذا الموجات؟

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

فتحنا قلوبنا مع الفنزويليين، ومددنا لهم أيادينا، لأنه من واجبنا أن نقدم الدعم. لكن مع النظام الذي تسبب في هذه الأزمة الإنسانية، فإننا نشهد حالة إنسانية هي الأسوأ في تاريخ فنزيلا، ولا يمكننا التغاضي على حقيقة ما يجري فعلا.

يورونيوز

هناك قضية لم يفصل فيها بعد، يتعلق الأمر بالقضاء على زراعة الكوكا، لقد تناولت رئاستكم القضية بالمعالجة، ما الذي تعتقدون أنه الحل الناجع الذي ينبغي أن يتخذه من يخلفكم ؟

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

نحن نخوض حربا ضد زراعة الكوكا ومنذ ثلاثين سنة،عبر عمليات استئصال وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات . لكن العائلات المزارعة لا بديل لديها في الأفق،فهي تعتمد على زراعة الكوكا،لأنه لو لم تعمل كذلك، فلا سبيل للعيش من غير تلك الوسيلة.اما اليوم و بفضل مسار عملية السلام،فلدى الدولة القدرة على أن تتوغل صوب مناطق ما كانت الطريق سهلة من ذي قبل. ولو أننا دفعنا المزارعين طوعا إلى استبدال زراعة ما بأخرى،فإن علينا أن نوفر لهم وسائل ممكنة لزراعة الكاكاو أو البن أو الذرة.

يورونيوز

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا . شكرا جزيلا لك .

خوان مانويل سانتوس- رئيس جمهورية كولومبيا

الشكر لك

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