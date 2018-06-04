وزير الداخلية الإيطالي الجديد: لن نسمح أن تبقى بلادنا "مخيما للاجئين"

لم يتأخر وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، بإخراج ما يخبئه في جعبته حول مسائل الهجرة واللجوء، وحذر الإثنين من أن بلاده لا يمكن أن تكون "مخيم أوروبا للاجئين"، واعدا باتخاذ إجراءات صارمة للحد من وصول المهاجرين، وإعادة من تمكنوا سابقا من الوصل إلى إيطاليا.

وسالفيني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي الجديد المشكك بالاتحاد الأوروبي، رئيسٌ لحزب "رابطة الشمال" اليميني. وقد تزايدت شعبية حزبه بسرعة في استطلاعات الرأي بسبب الشعارات المنادية بالحد من الهجرة.