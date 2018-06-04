من يتنازل عن راتبه مدة سنة كاملة؟ وليس أي راتب إنه راتب وزير. يحدث هذا في اليابان.
وزير المالية الياباني يعلن أنه لن يتقاضى راتبه لمدة سنة كاملة والسبب ..
وزير المالية الياباني يعلن أنه لن يتقاضى راتبه لمدة سنة كاملة والسبب ..
أعلن وزير المالية الياباني تارو آزو أنه قرر إعادة راتبه الشهري لمدة سنة كاملة على خلفية الفضيحة التي طالت وزارته إثر التلاعب في أوراق رسمية.
وكانت الوزارة المعنية قد اعترفت بأنها أدخلت تعديلات على مئات الوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض لإحدى المدارس عام 2016 والتي كانت آكي أبي زوجة رئيس الوزراء الياباني تشغل فيها منصبا شرفيا.
وقد اعتذر الوزير آزو على أن موظفين في الوزارة غيروا بعض ما جاء في تلك الوثائق لكنه قال إن آكي لم تكن متورطة مباشرة في ما حدث.
وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفي: أعلن أنني قررت إعادة راتبي السنوي لأن هذه المشكلة زعزعت الثقة في وزارة المالية وفي الإدارة بشكل بشكل عام." وأضاف: "وأنا أقدم شديد اعتذاري وسأعمل على ألا يحدث هذا مجددا. إنني سأسعى جاهدا لأداء واجبي كوزير للمالية. لكنني لا أفكر في الاستقالة من منصبي".
ويعود تاريخ التلاعب في الوثائق المذكورة إلى الفترة ما بين فبراير شباط وأبريل نيسان 2017 حيث قام بعض موظفي وزارة المالية بمسح أي إشارة لاسم الزوجة حتى تتطابق مع التوضيحات التي قدمها رئيس الوزراء شينزو آبي للبرلمان أثناء جلسة استماع بشأن هذه الفضيحة.