طبق خينكالي الشعبي الجورجي: تعرفوا عليه وعلى كيفية تذوقه

"العطلة في جورجيا لا تكتمل دون تذوق خينكالي. إنه أكثر الاطباق تقليداً في هذا البلد. بمساعدة طباخ متمرس، سنكتشف سوياً تاريخ وطريقة تحضير وتقنية تذوقها في هذه الحلقة من تايست". هذا ما يؤكد عليه زميلنا كلاوديو روسمينو الذي قام بهذا التحقيق.
تاريخ خينكالي
"خينكالي" في الأساس أَكلة رعاة الغنم في المناطق الجبلية، لكنها تحولت لتصبح طبقاً شعبياً في كل أنحاء البلاد. وصارت لها مطاعم خاصة بها. دخلنا أحدها في تبليسي. خينكالي المصنوعة من العجين المحشي باللحم تشبه أكلة "شيش البرك" المعروفة في منطقة الشرق الأوسط.
ماكاز تسيكوليا، هو رئيس طباخي هذا المطعم، رداً على سؤال حول أساس وتاريخ هذه الأكلة، أجاب: "خينكالي هي طبق جورجي، صنع في المناطق الجبلية قبل سنوات عديدة. وسرعان ما تحول الى طبق مفضل لدى سكان البلد واليوم يأتي العديد من السياح لزيارة جورجيا وتذوقه".
مكونات وطريقة طهي خينكالي
رئيس طباخي المطعم هذا الذي زرناه أخذ يحدثنا عن كيفية طهي هذا الطبق حيث قال: "أولاً نصنع العجينة، ونقطعها ثم نضيف في كل قطعة لحم البقر المفروم مع لحم الخنزير وبعض التوابل. بعد ذلك نغلق العجينة ونضعها في الماء المغلي مدة سبع دقائق فتصبح جاهزة".
قطع خينكالي تحف فنية
لاغلاق كل قطعة من قطع خينكالي نحتاج لبعض اللمسات الفنية، وهي مهارة لا يتمتع بها الكثيرون.
كما هنالك أنواع عدة من الخينكالي فمنها ما يتم حشوه بلحم الغنم أو البقر أو الخنزير، أو الاجبان والفطر لمن هم نباتيون.
وإن كانت عملية الطهي سريعة، لكنّ تحضير المكونات تحتاج لمراحل عدة. وفي المطبخ العاملون ينسقون الأعمال فيما بينهم كما لو أنهم فرقة موسيقية. عليهم تحضير آلاف القطع من خينكالي في اليوم الواحد.
طريقة أكل خينكالي
وحين يتعلق الامر بالتهام هذه القطع، فالتحدي كبير يجب عدم ترك أي أثر لها في الصحن وخاصة أثر السائل الموجود فيها. لذلك نحتاج لتعلم الطريقة الخاصة بأكلها.
مالكاز تسيكوليا، رئيس طباخي المطعم تحدث بتأنٍ قائلاً: "بادئ ذي بدء عليك فتح ثقب في القطعة لارتشاف السائل الموجود فيها ومن ثم تصبح جاهزة للقضم والأكل".