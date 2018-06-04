قال مسؤولون إن عاصفة من البرد، تسببت في تصدع الزجاج الأمامي لطائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز، كانت في طريقها إلى مدينة فينيكس، مما اضطرها لتحويل مسارها إلى مدينة إل باسو في ولاية تكساس.
عيوب النوافذ تلاحق طائرات الإيرباص بعد ثالث حادث هبوط اضطراري نتيجة تصدع الزجاج الأمامي
عيوب النوافذ تلاحق طائرات الإيرباص بعد ثالث حادث هبوط اضطراري نتيجة تصدع الزجاج الأمامي
وذكرت شركة الطيران في بيان لها أن طائرة الرحلة رقم 1897 من سان أنطونيو في تكساس إلى فينيكس حولت مسارها "بسبب ضرر سببه الطقس أثناء الرحلة". لكن البيان لم يتضمن تفصيلات أخرى بخلاف تسبب البرد في أضرار في أنف الطائرة وزجاجها الأمامي.
وجاء في البيان أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أي من ركاب الطائرة البالغ عددهم 130 راكباً، أو أفراد الطاقم المكون من خمسة أشخاص، وأن الطائرة استطاعت الهبوط بشكل عادي.
وذكرت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 319، هبطت بعد الثامنة مساء بقليل بالتوقيت المحلي، وأن أطقم الصيانة تعكف على تقييم حالتها. ونقل جميع الركاب فيما بعد إلى طائرة أخرى للذهاب إلى وجهتهم.
للمزيد على يورونيوز:
- تعرف على أبرز حوادث الطيران المدني الروسي خلال الألفية الجديدة
- ما الذي يجب تفاديه وأنت على متن طائرة؟
- نهاية مساعي العثور على طائرة البوينغ الماليزية المفقودة
وكانت عدة طائرات من نوع إيرباص إيه 319 في الآونة الأخيرة قد هبطت اضطرارياً بسبب عيوب في النوافذ، كما حدث حين هبطت طائرة تابعة لخطوط سيتشوان في 14 أيار /مايو بمدينة تشنغدو جنوب غربي الصين بعد انفصال زجاج الجانب الأيمن من قمرة القيادة.
كذلك اضطرت طائرة إيرباص تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" تقوم برحلة من الصين إلى فيتنام، للعودة بعد ظهور تشققات في إحدى نوافذها.