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قرغيستان

مقتل "ملكة جمال 2018" في حادث سير

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مقتل "ملكة جمال 2018" في حادث سير

مقتل "ملكة جمال 2018" في حادث سير
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saniya.shakirovna-instagram
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لقيت ملكة جمال العالم للمتزوجات سانيا شاكيروفا حتفها، جراء حادث سير وقع في جمهورية قرغيزستان.

وكانت شاكيروفا قد فازت الربيع في الماضي بالمسابقة التي أقيمت في مدينة "نها ترانج" الفيتنامية، حيث منحت لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات. "Miss Universe Beauty"، وهي واحدة من مسابقات جمال عدة تقام كل عام.

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ونقلت وسائل إعلامية روسية، عن وزارة داخلية قرغيزستان قولها، إن حادث السير وقع في طريق باليكتشي - كاراكول الذي يربط شرق البلاد بشمالها.

وأوضحت الوزارة أن سبب الحادث يعود بحسب معلومات أولية، إلى فقدان سائق السيارة السيطرة عليها، وقد أصيب راكب آخر كان داخل السيارة بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

saniya.shakirovna-instagram

وكذلك على يورونيوز: