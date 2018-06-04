حارس مرمى المنتخب التونسي يدعي الإصابة ليسمح لزملائه بتناول إفطار رمضان

ادعى حارس مرمى المنتخب التونسي معز حسن الإصابة بهدف إيقاف مباراة ودية ضد المنتخب البرتغالي لمدة دقائق يسمح خلالها لزملائه بكسر صيامهم أثناء شهر رمضان المبارك.
حارس المرمى التونسي معز حسن كرر الأمر نفسه أثناء مباراة ودية أمام المنتخب الإنجليزي استعدادا لمونديال روسيا 2018. وفي كلا المرتين سمحت إصابة حسن المزعومة لزملائه بتناول التمر وشرب الماء على جانبي الملعب.
وسقط حارس المرمى التونسي معز حسن في بداية الشوط الثاني مدعيا إصابة في قدمه في الدقيقة الـ 58، على الفور هرع الفريق الطبي إلى أرضية الملعب.
وبعد أن شرب لاعبو المنتخب التونسي الماء وتناولوا حبات تمر، حسم المنتخب التونسي هدف التعادل وانهى اللقاء بنتيجة 2-2.
ولن تضطر تونس التي عادت إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاما إلى اللجوء إلى الخدعة نفسها أثناء أول مباراة لها في كأس العالم في روسيا التي ستجري في الـ 18 يونيو/حزيران بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
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