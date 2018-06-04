بعد مخيم الألفية، أكبر مخيمات المهاجرين بباريس الذي أخلي الأربعاء الماضي، قامت الشرطة الفرنسية صباح الاثنين بعملية اخلاء جديدة شملت حوالي 1000 شخص في مخيمات عشوائية هي الأخيرة بالقرب من قناة سان مارتن وبورت دو لا شابيل.
تواصل عمليات اخلاء مخيمات المهاجرين العشوائية بباريس
تواصل عمليات اخلاء مخيمات المهاجرين العشوائية بباريس
العملية تمت صباح الاثنين في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا وجرت في هدوء كامل، حيث تم تحديد حوالي 550 شخصا في مخيم قناة سان مارتن ووحوالي 450 شخصا في مخيم بورت دو لا شابيل. وعلاش لشهور مهاجرون غير شرعيون من أفغانستان تحت الخيام في مخيمات عشوائية داخل العاصمة الفرنسية قبل أن تقرر الشسلطات المحلية مباشرة عمليات إجلاء ونقل المهاجرين إلى مراكز إيواء قبيل النظر في ملفاتهم.
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تأتي هذه العملية، التي تم تنظيمها في العاصمة الفرنسية بعد أقل من أسبوع من إخلاء أكبر معسكر في باريس يدعى مخيم الألفية، بالقرب من لابورت دو فيليت.
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وتم إيواء حوالي ألف مهاجر في مرافق الاستقبال وقاعات الرياضات. وأثار وضع المهاجرين في هذه المخيمات العشوائية قلقاً متزايداً لدى الجمعيات وبعض السكان.
وتواجه أوروبا أزمة مهاجرين منذ عام 2015 في أعقاب صراعات في ليبيا وسوريا وحاول أكثر من مليون شخص من أفريقيا والشرق الأوسط الوصول إلى القارة بحرا عبر تركيا.
وانتهى الأمر بكثير من اللاجئين الذين تدفقوا على فرنسا في ميناء كاليه الشمالي حيث فككت السلطات مخيما كبيرا في أواخر عام 2016. ومعظم بقية المهاجرين تجمعوا في باريس وفي جنوب شرق البلاد قرب الحدود بين فرنسا وإيطاليا.