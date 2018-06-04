آلاف الفرنسيين يتعشون باللباس الأبيض قبالة قبر نابليون
وسط أجواء رائقة استمتع أهالي العاصمة الفرنسية باريس وعديد السياح بنزهة وتناول وجبة أمام مبنى "لي زانفاليد" المعلم الذي يعود تشييده إلى القرن 19، وارتدى المشاركون أزياء باللون الأبيض. ويأتي هذا التجمع ضمن الدورة السنوية الثلاثين للطعام الدولي، والمعروف باسم "عشاء بلباس أبيض". وقد تجمع الناس على العشب الأخضر قبالة القبة الذهبية التي يوجد تحتها قبر نابليون بونابرت وشخصيات فرنسية أخرى. وقدر عدد المشاركين بين 20 ألف و30 ألف مشارك، ثلثهم من السياح الأجانب. ويقول المؤسس للتظاهرة إيميريك باسكييه إن مثل هذا الحدث يتم تنظيمه في 80 مدينة في العالم، وإن 150 ألف شخص في 35 دولة شاركوا في حدث "عشاء بلباس أبيض".