بدأت السلطات السعودية تسليم رخص القيادة للنساء كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
السعودية تبدأ تسليم رخص القيادة للنساء
السعودية تبدأ تسليم رخص القيادة للنساء
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الادارة العامة للمرور بدأت في استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.
وأضافت الوكالة أنه "بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية"
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