حطت المركبة الفضائية سويوز في سهول كازاخستان وكانت تحمل بداخلها ثلاثة رواد فضاء جاؤوا من محطة الفضاء الدولية. وهبطت الكبسولة ببطئ بواسطة مظلة ضخمة الأحد عند نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، دون أن تعترضها أية مشكلات واضحة.
شاهد... كيف يتم الاعتناء برواد الفضاء لدى عودتهم إلى الأرض
شاهد... كيف يتم الاعتناء برواد الفضاء لدى عودتهم إلى الأرض
وعلى متن الطائرة كان الروسي أنتون شكابلِروف والأمريكي سكوت تينغل والياباني نوريشيغ كاناي من اليابان ، لينهوا بذلك مهمة استمرت 168 يوما داخل المركبة الفضائية.
واستقبل طاقم ضخم الرواد العائدين من الفضاء، وتم إخضاعهم إلى عمليات فحص طبي دقيقة للتأكد من أن تغيير الجاذبية لم يأثر بشكل حاد على صحتهم.
ومايزال إلى الآن داخل المختبر الفضائي طاقم مكون من ثلاثة رواد أميركيين. ومن المقرر إطلاق ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى المحطة بحلول يوم الأربعاء المقبل.
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