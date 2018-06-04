مقاطعة بعض المنتجات في المغرب تثير حرجا للحكومة

بمقاطعة عدد من المنتوجات الغذائية مثل مشتقات الحليب والمياه المعدنية ومحطات الوقود، أراد المستهلكون المغاربة إبداء حالة من الامتعاض التي اجتاحت أنحاء المملكة، منذ بضعة أسابيع. فمنذ ما يزيد عن شهر، أعلنت دانون الشركة الفرعية لمشتقات الحليب في المغرب تقليص شراءاتها من الحليب لدى مزوديها المحليين، مبررة قرارها هذا بانخفاض مبيعات مختلف منتوجاتها، والسبب هو مقاطعة توسعت في أنحاء المملكة.

ولا تعد دانون الشركة الوحيدة التي تستهدفها هذه المقاطعة، التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداء من 20 نيسان/إبريل الماضي، بل إن الأمر نفسه تعاني منه شركة سيدي علي للمياه المعدنية ومحطات إفريقيا للوقود.

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وفيما يشيد صندوق النقد الدولي بالمغرب لتحريره اقتصاده، مما ساعد في جذب استثمارات من شركات عالمية كبرى، نجد أن الحملة مست وترا حساسا لدى الكثير ممن يشتكون من أنهم لم يجنوا شيئا من طفرة الأعمال.