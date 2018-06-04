كاتدرائية "باغراتي" تقف شامخة في جورجيا منذ 3500 سنة

في هذه الحلقة من برنامجنا "بوست كاردز"، سنكتشف كاتدرائية "باغراتي" رمز مدينة كوتايسي التي تقع على بعد 236 كيلومترا غرب العاصمة تبليسي. بنيت في عصر مملكة جورجيا الأولى عصر القوة السياسية والاقتصادية للبلاد.
"تعتبر الكاتدرائية أحد المواقع الجذابة للسياح في المدينة. وأطلق عليها هذا الإسم بعد موت الملك باغرات الثالث، الذي أمر ببنائها في السنوات الأولى من القرن الحادي عشر. ومنذئذ، تمثل أحد المعالم المعمارية البارزة في جورجيا".
عانت الكاتدرائية من الأذى والأضرار على مدى قرون وكان يجري ترميمها باستمرار منذ عام 1952 حتى عام 2012.