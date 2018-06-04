ميلانيا ترامب تغيب عن قمتي مجموعة السبع وكوريا الشمالية

قال البيت الأبيض الأحد إن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستغيب عن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية هذا الأسبوع في كيبك ولا تعتزم حضور القمة المقررة في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة مع كوريا الشمالية.
وحضرت ميلانيا ترامب اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا العام الماضي. ولم تظهر السيدة الأمريكية الأولى (48 عاما) أمام الملأ منذ 10 مايو/ أيار عندما رحبت هي وترامب بثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية.
وخضعت ميلانيا لعملية جراحية في 14 مايو/ أيار لعلاج مشكلة حميدة في الكلى وخرجت من المستشفى يوم 19 مايو/ أيار.
وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسمها في رسالة بالبريد الإلكتروني الأحد "لن تحضر مجموعة السبع ولا توجد خطط لها للسفر الى سنغافورة في هذا الوقت."