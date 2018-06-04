قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يرتكب أي مخالفة لكنه يملك السلطة القانونية "المطلقة" للعفو عن نفسه، مكررا بذلك ما قاله محاموه في مذكرة للمحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
ترامب: أملك سلطة العفو عن نفسي
ترامب: أملك سلطة العفو عن نفسي
وفي المذكرة، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت، قال محامو ترامب إن الرئيس لا يمكن أن يعرقل التحقيق نظرا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور الأمريكي.
وذكرت الصحيفة أن المذكرة المؤلفة من 20 صفحة والموجهة إلى المحقق الخاص روبرت مولر في يناير كانون الثاني جاءت ردا على طلبات متكررة من مكتب مولر تطالب باستجواب ترامب.
وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "أملك الحق المطلق في العفو عن نفسي مثلما قال الكثير من أساتذة القانون لكن لماذا أفعل ذلك في حين أنني لم أرتكب أي خطأ؟"
وقال ترامب في تغريدة أخرى "تعيين المحقق الخاص غير دستوري بالمرة".
ونفت روسيا ما ذكرته وكالات مخابرات أمريكية بأن تقديراتها تشير إلى أن موسكو سعت إلى التدخل في انتخابات 2016 لتعزيز فرص ترامب. وقال ترامب أيضا إنه لم يكن هناك تواطؤ.
وقال رودي جولياني محامي ترامب يوم الأحد إن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوي فعل ذلك.
وكان عدة قرارات عفو أصدرها ترامب قد أثارت تساؤلات حول استخدامه لسلطة العفو الرئاسية ومن بينها قراره الأسبوع الماضي العفو عن معلق سياسي محافظ مدان بارتكاب جرائم تتعلق بتمويل حملات انتخابية.
ودفعت هذه القرارات بعض الفقهاء الدستوريين والمحللين القانونيين والمشرعين الديمقراطيين إلى اتهامه بتقويض سيادة القانون بإصدار قرارات عفو وفقا لاعتبارات سياسية.
للمزيد على يورونيوز:
- جورج نادر من متابع في قضايا اعتداء على أطفال إلى وسيط ترامب في الخليج
- معلمة لغة إنجليزية متقاعدة تتلقى رسالة من البيت الأبيض وتعيدها مصححة من الأخطاء
المصدر: رويترز