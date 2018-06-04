مصرع شخصين في منجم مهجور بالمغرب

لقي اثنان من عمال المناجم حتفهما في انهيار جزئي لنفق تحت الأرض في منجم مهجور للرصاص في منطقة جرادة شرق المغرب.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأحد : "أفادت السلطات المحلية لإقليم جرادة بأن شخصين (حوالي 33 و42 سنة) لقيا مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جزئي لنفق تحت أرضي عشوائي لاستخراج معدن الرصاص بجماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، حيث تم إخراجهما من داخل النفق من طرف مجموعة من مرافقيهما".
و توفي أحد الرجلين في الموقع بينما نُقل الآخر إلى مستشفى في مدينة وجدة في شمال شرق البلاد حيث توفي متأثراً بجراحه.
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و كان مقتل اثنين من عمال التعدين في منجم مهجور في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قد أثار احتجاجات في بلدة جرادة الفقيرة للمطالبة بمساعدات وبزيادة فرص العمل.
وتعهدت الحكومة بتوفير وظائف بديلة في المنطقة وبإغلاق جميع المناجم المهجورة، ويقول السكان إن البلدة تعاني من الإهمال منذ إغلاق مناجم الفحم والرصاص بها منذ نحو 20 عاماً.
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