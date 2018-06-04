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المملكة العربية السعودية

شاهد بالفيديو لحظة تسلم أول امرأة لرخصة قيادة سعودية

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شاهد بالفيديو لحظة تسلم أول امرأة لرخصة قيادة سعودية

امرأة تحمل رخصة قيادة في السعودية
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، بصور لتراخيص قيادة السيارات الممنوحة للنساء في السعودية، وذلك فور إعلان الإدارة العامة للمرور عن بدء استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية للنساء، وذلك استعدادا للسماح للمرأة بالقيادة في 24 حزيران/ يونيو الحالي.

وقالت الوكالة السعودية للأنباء: "بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية".

وانتشر شريط مصور على مواقع التواصل قيل إنه لأول سيدة تستلم رخصة قيادة سيارة في المملكة، ورأى الكثيرون في هذا الإجراء خطوة حقيقة نحو تعزيز دور المرأة السعودية وإعطائها الفرصة للمشاركة بفعالية في تطوير المجتمع بعد أن ارتبطت الصورة النمطية للمرأة السعودية بأنها رهينة منزلها.

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