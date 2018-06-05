كلمات وزير الداخلية الإيطالي الجارحة حول المهاجرين تثير أزمة بين روما وتونس

استدعت تونس السفير الإيطالي لديها، وأبلغته استغرابَها الشديد من تصريحات وزير الداخلية الجديد لبلاده ماتيو سالفيني التي أدلى بها الأحد بشأن هجرة التونسيين إلى إيطاليا. وجاءت تصريحات سالفيني تزامناً مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب مركب يُرجح أنه كان متجها نحو شواطئ إيطاليا إلى 60 شخصاً.

وكان سالفيني زعيم اليمين المتطرف الذي أصبح وزيراً للداخلية، قد صرّح خلال زيارة لجزيرة صقلية الأحد بأن تونس لا ترسل إلى إيطاليا "أناساً شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين"، مضيفاً أن بلاده لا يمكنها أن تصبح "مخيم لاجئين لأوروبا". واعداً في المقابل بـ"الحكمة" تفادياً لحوادث الغرق والحد من وصول المهاجرين غير النظاميين.

وسالفيني الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء في الائتلاف الحكومي الجديد، هو رئيسٌ لحزب "رابطة الشمال" اليميني. وقد تزايدت شعبية حزبه مؤخراً بسبب الشعارات الداعية للحد من الهجرة.

واستغرب بيان الخارجية حديث سالفيني على أن تونس "البلد الحرّ والديمقراطي" لا يرسل إلى إيطاليا أناساً شرفاء، بل في أغلب الأحيان وبصورة متعمدة سجناء سابقين. واعتبر أن تصريحات الوزير الإيطالي "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".