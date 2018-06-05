"زوال الخطر" عن مدرسة شمال برلين بعد تبليغ بوجود "شخصين مريبين"

أعلنت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء "زوال الخطر" بعدما طوقت وفتشت مدرسة ابتدائية في شمال برلين والمنطقة المحيطة بها استجابة لاتصال هاتفي حذر السلطات من "شخصين مريبين" يدخلان المدرسة.
وكانت الشرطة قد أغلقت المدرسة الابتدائية الواقعة في منطقة "غيزندبرونين". ونشرت ما يقرب من 100 عنصر من قوات إنفاذ القانون. قبل أن تؤكد عدم وجود أفراد مسلحين أو أية مظاهر خطيرة.
وقال متحدث باسم الشرطة "لا يوجد أي جسم خطير أو شخص خطير في المدرسة. جميع التلاميذ والمعلمون آمنون".
ونُقل التلاميذ والمدرسون من المنطقة، وفقا لما ذكرت شرطة برلين على تويتر، موصية المواطنين بتجنب القدوم إلى المنطقة. وبحسب صحافيين متواجدين في المكان، سمح لعدد من الأهالي برؤية أطفاهم في وقت مبكر، فما تأخرت عائلات أخرى قبل أن يُسمح لها برؤية أبنائها، ما تسبب بحالة من التوتر.
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