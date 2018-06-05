إدانة فتاة بريطانية بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية

أدانت محكمة بريطانية الإثنين مراهقة من لندن بالتخطيط لهجمات إرهابية بعدما كشقت التحقيقات أنها كانت تستعد لاستهداف المتحف البريطاني بقنابل يدوية وأسلحة ردا على قرار منعها من السفر إلى سوريا للزواج بأحد أعضاء تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
الفتاة التي تدعى صفاء بولار تبلغ من العمر حاليا 18 عاما وبدأت التحدث عبر الإنترنت مع أحد أعضاء تنظيم ما يمسى بالدولة الإسلامية ناويد حسين حين كان عمرها 16 عاما. وقررت صفاء الالتحاق به في سوريا للزواج به ثم تنفيذ هجوم انتحاري معا.
وأرسل حسين إلى ريزلين بولار، أخت صفاء الكبرى، ثلاثة آلاف جنيه استرليني (أربعة آلاف دولار) لدفع مصاريف سفرها لكن السلطات اعتقلت الشقيقتين في أغسطس/ آب 2016. وأطلقت محكمة سراحهما بكفالة وصادرت جوازي سفرهما.
وواصلت صفاء حديثها مع حسين وناقش الاثنان خطط شنها هجوما على المتحف البريطاني بقنابل يدوية.
وقالت سو هيمينج من خدمة الادعاء الملكي "كانت صفاء بولار تنوي إسقاط عدد كبير من القتلى والمصابين".
وبعد مقتل حسين في سوريا في الرابع من أبريل/ نيسان 2017 كتبت صفاء أنها ترغب في نيل "الشهادة ... حتى ألتقي مع زوجي العزيز لأول مرة".
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وبعد ذلك بثمانية أيام جرى اعتقالها لكن شقيقتها ريزلين واصلت خطتها لتنفيذ هجمات على أهداف في وسط لندن بدعم من والدتها مينا ديتش.
وفي 25 أبريل/ نيسان قامت الأم والأخت بزيارات استكشافية لمعالم في وستمنستر، وفي اليوم التالي اشترتا سكاكين من أحد المتاجر قبل أن تعتقلهما السلطات بعد ذلك بيوم واحد.
واعترفت ريزلين (22 عاما) ومينا (44 عاما) في فبراير/ شباط بالتخطيط لهجمات إرهابية.