أن تكون رئيسا للوزراء فأنت مسؤول عن كل ما تقوم به خيرا أو شرا ولو كان كوبا من قهوة تسكبُه على الأرض عن طريق الخطأ.
نظّف وراءك.. رئيس وزراء هولندا ينظف الأرض والسبب كوب من القهوة وقع من يده
نظّف وراءك.. رئيس وزراء هولندا ينظف الأرض والسبب كوب من القهوة وقع من يده
تلك هي خلاصة ما حدث لرئيس الوزراء الهولندي مارك روت أثناء توجهه لحضور أحد الاجتماعات.
وعندما همّ المسؤول الهولندي باجتياز البوّابة الالكترونية وقع كوب القهوة من يده، والباقي معروف ومتوقّع بحكم منطق الجاذبية والأشياء.
لكن ما لم يكن متوقعا هو أن يسارع رئيس أعلى سلطة تنفيذية في هولندا إلى تنظيف المكان أمام استحسان وتصفيق السيدات المكلفات بالنظافة.
قد يبدو المشهد طريفا، لكنها قطعا لفتة طيبة من رئيس الوزراء الهولندي. فهي تنمّ عن الاحترام للسيدات المكلفات بمهمّة التنظيف. والأهم من هذا أن روت تحمّل مسؤولية عمله انطلاقا من مبدأ "من بدأ المأساة ينهيها".
فعسى أن يكون مارك روت قُدْوةً لكل من يسكب قهوةً وأشياء أخرى !