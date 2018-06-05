المجلس الأعلى للإعلام في مصر يعلق على إحراق صورة "عبد الناصر" في مسلسل سعودي

وجه رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، رسالة إلى وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن ناصر، يطلب منه "اتخاذ ما يلزم تجاه قناة mbc" بعد عرض مسلسل يتضمن مشهدا اعتبر "مسيئا" للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى المصري أن مسلسل "العاصوف" يحتوي على مشهد يظهر إحراق صورةٍ لعبد الناصر، معتبرا أن ذلك يمثل "إهانة لرمز مصري وعربي كبير". وطالب الصحافي المصري وزيرَ الإعلام السعودي بإصدار توجيهاته "لحذف المشهد نهائيا"، وتنبيه شركات الإنتاج بـ "عدم التعرض للرموز العربية بالإساءة".
يشار إلى أن مسلسل العاصوف، أنتج في العام 2017، وهو من بطولة النجم ناصر القصبي، وتوقيع المخرج الفلسطيني السوري مثنى الصبح. ويعالج العمل تحولات المجتمع السعودي في العاصمة الرياض منذ فترة السبعينات.
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ولدى بدء عرض العمل مطلع شهر رمضان الحالي، اعتبر بعض النقاد أن عمل "العاصوف" يتمتع بجرأة غير معتادة في الأعمال التي تتطرق للمجتمع السعودي عادة.
كما وصل الاستياء من المشهد إلى منصات التواصل الاجتماعي، وطالب بعض المتصفحين بتوضيح سبب حرق صورة عبدالناصر، فيما اعتبر آخرون أن المشهد ينقل واقعا تمت معايشته بالفعل في حقبة معينة.