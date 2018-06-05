قالت الرئاسة المصرية في بيان إن حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل تقدمت باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.
الحكومة المصرية تقدم استقالتها للسيسي
الحكومة المصرية تقدم استقالتها للسيسي
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف السفير أن السيسي كلف حكومة اسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وهذه الاستقالة إجراء روتيني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعدما أدى السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية أمام البرلمان يوم السبت الماضي.
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