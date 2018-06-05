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الفيفا يودع شكوى ضد موقع فياغوغو بسبب بيع تذاكر مقابلات مونديال روسيا 2018

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الفيفا يودع شكوى ضد موقع فياغوغو بسبب بيع تذاكر مقابلات مونديال روسيا 2018

الفيفا يودع شكوى ضد موقع فياغوغو بسبب بيع تذاكر مقابلات مونديال روسيا 2018
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قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) شكوى قضائية ضد موقع فياجوجو، أحد بائع تذاكر مقابلات كأس العالم 2018 على الانترنت قائلا انه يريد حماية المعجبين ومنع إعادة بيع التذاكر غير المصرح بها في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تنطلق الاسبوع القادم.

وقال مكتب الفيفا من زيوريخ انه أودع شكوى لدى مكتب المدعي العام في جنيف بعد تلقيه شكاوى بشأن ممارسات الشركة السويسرية.

وأضاف الاتحاد في بيان له "الهدف النهائي للفيفا، مكافحة سوق التذاكر الثانوية وتحديد أولويات سلامة وأمن المشجعين وفرض نظام سعر تذاكر كأس العالم 2018".

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المصادر الإضافية • الوكالات