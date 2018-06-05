فرنسا ربما ترحل مهاجراً تونسياً انقذ طفلين من حريق

أثارت وسائل الاعلام الفرنسية قضية الشاب أيمن وهو مهاجر تونسي، وصل الى فرنسا بطريقة غير قانونية عام 2013. أيمن البالغ من العمر 25 عاما ولا يملك أقامة في فرنسا قال إنه يشعر بالأسى وبعدم المساواة ويتساءل "هل هناك شتاء وصيف على سطح واحد؟" وهل هناك "ابن ست وابن جارية؟". السبب الذي دفع بأيمن لهذا القلق والحزن هو مقارنة نفسه بالشاب المالي مامادو غاساما في إنقاذه لطفل معلق على شرفة أحد الأبنية، ما حدا برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون لاستقباله ومنحه الجنسية الفرنسية وتأمين عمل له في مصلحة الدفاع المدني.

والسبب في هذه المقارنة تعود للعام 2015، وتحديداً للعاشر من شهر نيسان/ابريل. في الوقت الذي كان يسير مع رفيقين له في أحد شواع بلدة فوس في منطقة فال دواز، سمع صراخ امرأة تطلب النجدة لإنقاذ طفليها من الحريق الذي نشب في مطبخ منزلها. ولم يتوان أيمن أو رفيقاه عن المخاطرة بأرواحهم.

المرأة لم تكن قادرة على القول بوضوح أين يوجد طفلاها، لكن أيمن وأحد رفيقيه تمكنا من العثور على الصغيرين. لقد كانا في الطابق الأول. فحمل أيمن أحدهما وعمره 14 شهراً فيما حمل رفيقه الطفل الثاني وعمره 4 سنوات. وخرجا بهما سليمين من المنزل رغم كثافة النيران. أما الشاب الثالث فجاهد لإطفاء الحريق قبل وصول رجال الإطفاء.